Controale ANPC la influenceri: Majoritatea folosesc AI fără să specifice și ascund publicitatea plătită

O investigație de amploare a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) scoate la iveală practici înșelătoare în mediul online din România. Comisarii au descoperit că mulți influenceri ascund colaborările comerciale și nu marchează constant postările publicitare, iar un procent record de 70% dintre cei verificați folosesc inteligența artificială pentru a genera conținut, fără a-și informa fanii cu privire la utilizarea tehnologiei AI.
Campania internațională „Sweep”: Cum au fost monitorizați creatorii de conținut
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a participat, alături de alte 20 de instituții similare din întreaga lume, la o acțiune internațională de monitorizare digitală de tip „Sweep”, organizată sub egida ICPEN. Desfășurată în perioada 23 martie – 8 aprilie 2026, operațiunea a avut ca scop evaluarea modului în care creatorii de conținut respectă legislația privind transparența în promovarea produselor și serviciilor pe rețelele sociale.
În cadrul acestei acțiuni globale, comisarii români au luat la puricat activitatea a zece influenceri de top din România. Analiza a confirmat că absolut toți cei verificați publicau conținut cu un puternic caracter comercial, însă modul de raportare la comunitățile lor a lăsat de dorit.
Publicitate mascată și inteligență artificială nedeclarată în online-ul românesc
Neregulile descoperite în România arată o lipsă cronică de transparență. Reprezentanții ANPC au explicat că o parte dintre influencerii autohtoni nu își marcau în mod constant colaborările sau contractele de publicitate. În plus, chiar și atunci când mențiunile comerciale existau, ele erau atât de bine ascunse sau insuficient evidențiate încât treceau cu ușurință neobservate de către utilizatori.
O altă problemă majoră identificată a fost utilizarea pe scară largă a tehnologiilor moderne. Comisarii au analizat inclusiv materialele realizate sau modificate prin intermediul algoritmilor avansați.
„Potrivit constatărilor ANPC, 70% dintre influencerii care au folosit astfel de materiale nu au informat publicul cu privire la utilizarea tehnologiilor AI, diminuând nivelul de transparenţă necesar unei informări corecte”, au transmis reprezentanţii ANPC.
România urmează trendul global: Doar un influencer din cinci respectă regulile
Fenomenul publicității mascate din România nu este unul izolat, ci reflectă perfect tendințele observate la nivel mondial. La nivelul întregii acțiuni ICPEN, au fost monitorizați în total 228 de influenceri de pe toate continentele.
Deși 92% dintre aceștia rulau postări cu caracter comercial și încasau sume de bani pentru promovare, statisticile globale au arătat o realitate îngrijorătoare: doar 20% (unul din cinci) marcau în mod corespunzător și vizibil faptul că postările lor erau, în realitate, reclame plătite.
Oficialii din cadrul ANPC au atras atenția că mediul digital nu poate funcționa în afara legii, iar protejarea publicului trebuie să devină o prioritate pentru creatorii de conținut. Într-o economie în care recomandările venite din online dictează comportamentul de consum al tinerilor și influențează deciziile de cumpărare, autenticitatea și marcarea corectă a parteneriatelor comerciale reprezintă o obligație legală, nu doar o opțiune etică.