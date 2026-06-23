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Antonela Roccuzzo, mesaj care a topit internetul după meciul lui Messi de la Mondial

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 12:05

Toată atenția lumii fotbalului a fost din nou îndreptată spre Lionel Messi, iar din tribune, ca de fiecare dată, nu a lipsit soția sa, Antonela Roccuzzo, care i-a fost alături pe tot parcursul meciului Argentina – Austria.

După fluierul final, aceasta a reacționat pe rețelele sociale, unde a postat mai multe imagini surprinse în timpul partidei. Mesajul care a însoțit fotografiile a atras imediat atenția fanilor din întreaga lume.

Prezentă în tribune la meciul soțului său, Antonela a ales ca de obicei o apariție simplă. A avut pe ea un tricou al naționalei Argentinei și o ținută casual.

Alături de ea au fost, nelipsiți de la meciurile lui Leo Messi, cei trei băieți ai acestuia: Thiago, Mateo și Ciro. Aceștia, alături de mama lor, apar în mai multe poze.

„Ce privilegiu să te văd făcând istorie iar și iar. Te iubesc, Leo!”, a scris Antonela Roccuzzo pe Instagram. Cu două zile înainte să împlinească 39 de ani, Lionel Messi a făcut ceea ce știe mai bine la Cupa Mondială 2026: să scrie istorie.

Starul sud-american a marcat două goluri în partida dintre Argentina și Austria, încheiată 2-0 în favoarea campioanei mondiale, și a devenit cel mai bun marcator all time din istoria Campionatelor Mondiale (18 goluri).

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