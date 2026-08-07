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Actualitate· 1 min citire
Operațiunile de stingere a incendiului din zona Lindenfeld, continuate
Foto: Facebook / Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Publicat7 aug. 2026, 12:58
Sursărealitatea.net
Intervenţia pentru stingerea incendiului de fond forestier reizbucnit cu o zi în urmă în zona localităţii cărășene Lindenfeld, comuna Buchin, continuă vineri, după ce flăcările au afectat aproximativ 40 de hectare.
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