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Operațiunile de stingere a incendiului din zona Lindenfeld, continuate

Foto: Facebook / Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Foto: Facebook / Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Scris deStoica Marian
Publicat7 aug. 2026, 12:58
Sursărealitatea.net

Intervenţia pentru stingerea incendiului de fond forestier reizbucnit cu o zi în urmă în zona localităţii cărășene Lindenfeld, comuna Buchin, continuă vineri, după ce flăcările au afectat aproximativ 40 de hectare.

Două elicoptere sprijină intervenţia pompierilor.

„Pentru eficientizarea operaţiunii şi din cauza accesului dificil în zonă, în sprijinul forţelor de intervenţie sunt alocate două elicoptere din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (IGAV).

Personalul de la Detaşamentul Caransebeş este transportat direct la locul intervenţiei cu ajutorul aeronavelor IGAV pentru a debuta rapid acţiunile de stingere”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.

A fost efectuat zborul de recunoaştere în zonă. Pentru localizarea şi stingerea incendiului izbucnit în fondul forestier în zona localităţii Lindenfeld intervin, vineri, 10 militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş, 7 lucrători silvici de la ocolul Păltiniş şi 8 voluntari din cadrul SVSU Buchin, precizează Agerpres.


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