A murit Anca Pandrea. Actrița avea 80 de ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 sept. 2026, 07:33

Actrița Anca Pandrea a murit la vârsta de 80 de ani, potrivit unui anunț publicat luni seară pe Facebook de Ingrid Lalique, o apropiată a artistei.

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