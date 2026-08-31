Banca globală pentru apărare, susținută de România, a strâns doar 5% din ținta de 100 de miliarde de euro. Marile puteri se opun planului

Publicat 31 aug. 2026, 12:04 Sursă Realitatea.net

Noua instituție financiară menită să finanțeze industria de apărare a aliaților occidentali, proiect la care România a aderat oficial în vară, se confruntă cu dificultăți serioase în atragerea capitalului necesar. Deși obiectivul declarat este de aproximativ 100 de miliarde de euro, angajamentele adunate până acum abia depășesc 5 miliarde de euro, în condițiile în care state importante precum Germania și Marea Britanie rămân în afara proiectului.

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