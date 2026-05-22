Scandal în Constanța din cauza unei mingi. Un bărbat a tras cu o armă airsoft spre părinții unor copii și a fost reținut

Un incident violent petrecut în municipiul Constanța a dus la reținerea unui bărbat de 52 de ani, după un conflict izbucnit pe fondul unui joc al unor copii în apropierea locuinței sale.

Potrivit anchetatorilor, totul ar fi pornit după ce doi minori se jucau cu mingea în apropierea curții bărbatului. Nemulțumit de situație, acesta ar fi intrat într-un conflict cu părinții copiilor, iar disputa a degenerat.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, bărbatul este cercetat pentru lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii susțin că între părți ar fi avut loc atât amenințări, cât și agresiuni reciproce. Ulterior, bărbatul de 52 de ani ar fi spart parbrizul mașinii unuia dintre părinți.

De asemenea, acesta este acuzat că a folosit o armă de tip airsoft, cu care ar fi tras mai multe proiectile către cei doi bărbați, în vârstă de 36 și 38 de ani. Unul dintre ei a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au precizat că persoanele implicate au fost informate cu privire la posibilitatea solicitării unui ordin de protecție provizoriu. În urma evaluării efectuate de autorități, nu au fost identificate elemente care să indice un pericol iminent pentru viața sau integritatea fizică a celor implicați.

Totodată, celor doi părinți le-au fost puse la dispoziție documentele necesare pentru a solicita emiterea unui ordin de protecție în instanță.

Bărbatul de 52 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor pentru stabilirea unor eventuale măsuri preventive.