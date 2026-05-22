Gigi Becali, atac la Valeriu Iftime după declarațiile despre FCSB: „Întrebați-l înainte cât a băut”
Gigi Becali a reacționat după declarațiile făcute de Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, care a pus sub semnul întrebării șansele FCSB înaintea semifinalei barajului pentru calificarea în cupele europene, meci programat pe stadionul din Ghencea.
Omul de afaceri din Pipera susține că nu este deranjat de afirmațiile lui Iftime, însă a avut o replică ironică la adresa acestuia, sugerând că tonul declarațiilor ar fi fost influențat de consumul de alcool.
„Eu v-am spus ce mi-a spus el, am reprodus. Ce a zis el, când vorbiți cu el, îl întrebați înainte câtă șampanie a băut. A spus Becali să te întrebăm. Bine, lasă că îl întreb eu.
Nu am spus că e bețiv, nu l-am criticat, am spus-o prietenește. Una e să fii beat criță și alta e să te simți bine și să vorbești mai relaxat. El dacă bea șampanie, ca un boier, mai vorbește și el, mai face o glumă.
Știu eu. Nu bea două-trei, poate bea una. Asta înseamnă că avea două sticle jumătate de șampanie. Eu sunt prieten bun cu el”, a declarat Gigi Becali.
