Actualitate· 1 min citire

Gigi Becali, atac la Valeriu Iftime după declarațiile despre FCSB: „Întrebați-l înainte cât a băut”

22 mai 2026, 10:50
Gigi Becali

Articol scris de Ionuț Nichita

Gigi Becali a reacționat după declarațiile făcute de Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, care a pus sub semnul întrebării șansele FCSB înaintea semifinalei barajului pentru calificarea în cupele europene, meci programat pe stadionul din Ghencea.

Omul de afaceri din Pipera susține că nu este deranjat de afirmațiile lui Iftime, însă a avut o replică ironică la adresa acestuia, sugerând că tonul declarațiilor ar fi fost influențat de consumul de alcool.

„Eu v-am spus ce mi-a spus el, am reprodus. Ce a zis el, când vorbiți cu el, îl întrebați înainte câtă șampanie a băut. A spus Becali să te întrebăm. Bine, lasă că îl întreb eu.

Nu am spus că e bețiv, nu l-am criticat, am spus-o prietenește. Una e să fii beat criță și alta e să te simți bine și să vorbești mai relaxat. El dacă bea șampanie, ca un boier, mai vorbește și el, mai face o glumă.

Știu eu. Nu bea două-trei, poate bea una. Asta înseamnă că avea două sticle jumătate de șampanie. Eu sunt prieten bun cu el”, a declarat Gigi Becali.

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
