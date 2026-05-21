Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Decizie finală în dosarul accidentului mortal produs în 2019

Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a primit joi o condamnare definitivă la 8 ani și 8 luni de închisoare, potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor.

Curtea de Apel București a decis menținerea sentinței pronunțate în 2024, respingând o decizie anterioară a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care fusese dispusă rejudecarea dosarului.

Dosarul îl vizează pe Mario Iorgulescu în legătură cu accidentul rutier în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața. Acesta a fost condamnat pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, ultima faptă provenind dintr-un alt dosar.

Pe parcursul procesului, pedeapsa a fost modificată în mai multe rânduri. Inițial, în februarie 2023, Tribunalul București l-a condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare. Ulterior, Curtea de Apel București a redus sancțiunea la 13 ani și 8 luni.

În vara anului 2024, Înalta Curte a decis anularea condamnării anterioare și retrimiterea cauzei spre rejudecare, stabilind că faptele trebuie încadrate la ucidere din culpă, nu la omor, ceea ce a influențat limitele de pedeapsă.

La finalul lui 2024, Curtea de Apel București a stabilit o pedeapsă de 8 ani și 8 luni. Într-o etapă ulterioară, instanța a admis o contestație în anulare privind infracțiunea de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, apreciind că acea faptă s-a prescris.

Mario Iorgulescu era la volanul unui autoturism Aston Martin în momentul producerii accidentului. În urma impactului, celălalt șofer implicat și-a pierdut viața.

Deși a fost condamnat în România, Mario Iorgulescu nu a executat până în prezent nicio zi de detenție, aflându-se în Italia.