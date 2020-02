Razvan Cuc a dezvăluit când va fi gata Centura Bacăului

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a dezvăluit, marți seară, la Realitatea Plus când va fi finalizată Centura Bacăului.

Răzvan Cuc a precizat, marți seară, la Realitatea Plus că toți cei 32 de km ai Centurii Bacăului ar trebui să fie gata până la sfârșitul acestui an.

”Eu din estimările pe care le am și din ce am discutat cu antreprenorul anul trecut, mă asigurase că până la sfârșitul acestui an va fi toată centura, deci vor fi toți cei 32 km finalizați”, a spus fostul ministru al Transporturilor la emisiunea ”Jocuri de Putere”, la Realitatea PLUS.