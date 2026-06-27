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„Trofeul Mihai Leu”. Spectacol de drone în memoria lui Mihai Leu, la startul super rally

Mihai Leu

Mihai Leu

Scris deAndreea Damian
Publicat27 iun. 2026, 14:09
Actualizat27 iun. 2026, 14:11

Piloți din toate disciplinele automobilismului sportiv din România vor concura în acest weekend pe un traseu urban amenajat în centrul municipiului Hunedoara, cu ocazia celei de-a doua ediții a Trofeului Mihai Leu. Competiția va conta ca etapa 2 din Campionatul Național de Super Rally (CNSR).

Startul festiv al celei de-a doua ediții a Trofeului Mihai Leu, etapă din Campionatul Național Super Rally, a avut loc vineri seară în centrul municipiului Hunedoara, în prezența a mii de spectatori.

Finalul a fost unul emoționant, cu un spectacol de drone în memoria fostului mare campion mondial WBO la box profesionist.

Evenimentul a debutat cu prezentarea piloților și a mașinilor de concurs, care au traversat pietonalul Corvin în aplauzele spectatorilor.

Aceștia au putut admira modele precum Ferrari 488 Challenge, Skoda Fabia Rally2, monoposturi Wolf Thunder, Mitsubishi Evo 8, Seat Cupra TCR sau Mitjet. Vali Porcișteanu, Radu Benea, Lucian Răduț sau Adrian Teslovan au vorbit în fața publicului despre provocările cursei de astăzi.

„Hunedoara iubește motorsportul și sunt convins că și ediția din acest an va fi o reușită. Anul trecut am avut aproape 10.000 de spectatori pe parcursul celor două zile, iar acum ne așteptăm la un număr și mai mare. Competiția este din ce în ce mai strânsă, iar acest lucru s-a văzut și la prima etapă a sezonului, de la Alba Iulia, unde doar câteva zecimi de secundă au făcut diferența”, a declarat Marco Leu.

Creat în 2017 de Mihai Leu, Super Rally este dus mai departe de familia sa, fiul Marco și soția Anna, care sunt promotorii campionatului ce atrage cel mai mare număr de spectatori din motorsportul românesc. Trofeul Mihai Leu, organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Hunedoara, se află la cea de-a doua ediție, după ce ediția inaugurală a avut loc anul trecut, la aproximativ trei luni de la trecerea în neființă a marelui campion.

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