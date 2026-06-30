Primul mare șoc de la Cupa Mondială de fotbal: Paraguay elimină Germania la lovituri de departajare

Publicat 30 iun. 2026, 08:35 Sursă realitatea.net

Paraguay s-a calificat în optimile Campionatului Mondial de fotbal după ce a ținut în șah Germania timp de 120 de minute, scor 1-1, și s-a impus cu 4-3 la loviturile de departajare, pe Gillette Stadium din Foxborough.

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