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Presa din Azerbaidjan anunță că Adrian Mutu a fost demis de Neftci Baku

Presa din Azerbaidjan anunță că Adrian Mutu a fost demis de Neftci Baku

Presa din Azerbaidjan anunță că Adrian Mutu a fost demis de Neftci Baku

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 24 dec. 2023, 13:24

Antrenorul român a fost demis înaintea ultimei partide din acest an

Aventura lui Adrian Mutu în Azerbaidjan s-a încheiat. Antrenorul român a fost demis înaintea ultimei partide din acest an.

Presa azeră anunță că Adrian Mutu, aflat în România după ce mama sa a murit, a fost demis. Potrivit sportinfo.az, stafful său va conduce ultima partidă din acest an, pe teren propriu contra Kapaz.

Clubul nu a făcut încă anunțul oficial, însă este de așteptat să comunice decizia după partida cu Kapaz.

Fostul internațional român a ajuns în Azerbaidjan după ce a renunțat la funcția de antrenor a Rapidului, cu câteva zile înainte de startul sezonului. Mutu a antrenat-o pe Neftci Baku timp de 22 de etape, în care a obținut nouă victorii. În campionat, Netfci ocupă poziția a șasea, cu 25 de puncte, la 13 puncte de liderul Qarabag.

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