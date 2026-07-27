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Fotbal - CM 2026: Slavko Vincic, arbitrul finalei Spania - Argentina, şi-a anunţat retragerea

Slavko Vincic / Getty Images

Slavko Vincic / Getty Images

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 11:43
Actualizat27 iul. 2026, 11:53
Sursărealitatea.net

Arbitrul sloven Slavko Vincic şi-a anunţat retragerea din activitate, la o săptămână după ce a condus finala Cupei Mondiale 2026, câştigată de Spania în faţa Argentinei (scor 1-0 după prelungiri), a anunţat Federaţia de fotbal din Slovenia (NZS).

În afara meciului pentru trofeu, Vincic a arbitrat alte trei partide de la Mondialul din această vară: Brazilia - Maroc şi Iordania - Algeria, în faza grupelor, şi Mexic - Ecuador, în şaisprezecimile de finală, joc în care l-a eliminat pe ecuadorianul Piero Hincapie pentru că şi-a acoperit gura în timp ce se adresa unui adversar, aplicând aşa-numita 'lege Vinicius-Prestianni'.

Slavko Vincic, în vârstă de 46 de ani, originar din Maribor, este arbitru internaţional din 2010 şi a condus două partide la precedenta Cupă Mondială, desfăşurată în 2022 în Qatar: surprinzătoarea înfrângere a Argentinei în meciul de debut cu Arabia Saudită (1-2) şi partida Ţara Galilor - Iran, tot în faza grupelor.

Ca o încoronare a sezonului său de adio, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a declarat pe Vincic cel mai bun arbitru al Cupei Mondiale, iar în Italia a primit prestigiosul premiu Giulio Campanati, precizează NZS.
AGERPRES

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