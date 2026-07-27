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Sport· 1 min citire
Fotbal - CM 2026: Slavko Vincic, arbitrul finalei Spania - Argentina, şi-a anunţat retragerea
Slavko Vincic / Getty Images
Publicat27 iul. 2026, 11:43
Actualizat27 iul. 2026, 11:53
Sursărealitatea.net
Arbitrul sloven Slavko Vincic şi-a anunţat retragerea din activitate, la o săptămână după ce a condus finala Cupei Mondiale 2026, câştigată de Spania în faţa Argentinei (scor 1-0 după prelungiri), a anunţat Federaţia de fotbal din Slovenia (NZS).
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