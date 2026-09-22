Kylian Mbappé se consideră favorit la Balonul de Aur: „Performanța individuală trebuie să primeze”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 16:34

Kylian Mbappé consideră că performanțele individuale din ultimul sezon îl îndreptățesc să spere la câștigarea Balonului de Aur 2026.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Kylian Mbappebalon de aur