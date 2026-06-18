Sport· 1 min citire

Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale

Istvan Kovacs

Istvan Kovacs

Scris deStoica Marian
Publicat18 iun. 2026, 08:39
Actualizat18 iun. 2026, 08:40
Sursărealitatea.net

Arbitrul român Istvan Kovacs a primit prima sa delegare în calitate de arbitru central la Cupa Mondială, urmând să conducă partida dintre Tunisia și Japonia, programată duminică, de la ora 7:00. Meciul nu este unul oarecare, acesta reprezentând partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial de Fotbal

Jocul se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă cu o capacitate de 53.000 de locuri, cunoscută și pentru celebra victorie a Suediei în fața Tunisiei, scor 5-1.

Kovacs este primul arbitru român care conduce un meci la Cupa Mondială din 1986 încoace

Kovacs, aflat la a doua participare consecutivă la un Mondial după ediția din 2022, intră astfel în istorie: este primul arbitru român care conduce un meci la Cupa Mondială din 1986 încoace, când Ioan Igna a oficiat două partide memorabile, RFG – Scoția, în faza grupelor, și Brazilia – Franța, în sferturile de finală.

La patru decenii distanță de la performanța lui Igna, România revine pe cea mai mare scenă a arbitrajului mondial prin Istvan Kovacs.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

istvan kovacsarbitrucupa mondialaTunisiajaponiafotbal

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe