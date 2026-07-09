Sport· 1 min citire

Încep sferturile de finală ale Cupei Mondiale

Cupa Mondială de fotbal

Cupa Mondială de fotbal

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 09:42
Sursărealitatea.net

Cupa Mondială de fotbal a ajuns în faza sferturilor de finală, iar opt echipe continuă lupta pentru trofeu.

Franța și Maroc vor deschide sferturile de finală joi, de la ora 23:00, într-o reeditare a semifinalei Cupei Mondiale din 2022. Francezii au avut un parcurs perfect până acum, cu cinci victorii din tot atâtea meciuri, în timp ce Marocul a confirmat forma bună afișată și la ediția precedentă, după ce a eliminat Țările de Jos și a trecut de Canada în optimi.

Vineri, de la ora 22:00, Spania va întâlni Belgia într-un duel integral european. Ibericii sunt singura echipă care nu a primit gol la actuala ediție a turneului, în timp ce belgienii au ajuns în sferturi după ce au eliminat Statele Unite. În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, Norvegia va încerca să producă o nouă surpriză în fața Angliei.

Scandinavii au eliminat Brazilia în optimi, iar englezii continuă cursa pentru primul titlu mondial după o pauză de 60 de ani. Ultimul sfert de finală va avea loc duminică, de la ora 04:00, când campioana mondială en titre, Argentina, va înfrunta Elveția. Sud-americanii au moralul ridicat după revenirea spectaculoasă contra Egiptului, scor 3 la 2, în timp ce elvețienii s-au calificat după ce au trecut de Columbia la loviturile de departajare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cupa mondialafotbalFrantamarocsferturi de finala

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe