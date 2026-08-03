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Fotbal / SuperLiga, etapa 3: FC Rapid – CFR Cluj, scor 3-1

FC Rapid – CFR Cluj, scor 3-1 / FOTO: Facebook Rapid

FC Rapid – CFR Cluj, scor 3-1 / FOTO: Facebook Rapid

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net

FC Rapid a câștigat meciul disputat duminică seară, scor 3-1, împotriva formației CFR Cluj, în etapa a treia a Superligii.

În Giulești, oaspeții au cerut eliminarea portarului Aioani încă din minutul 7, după o intervenție asupra lui Drazic, însă arbitrul i-a acordat doar cartonaș galben.

Gazdele au deschis scorul în minutul 27, prin Alex Dobre. Același jucător a marcat din nou 6 minute mai târziu.

Înainte de pauză, Moruțan a finalizat un contraatac rapid și a înscris al treilea gol al gazdelor, în minutul 42.

CFR Cluj a redus din diferență în minutul 51, când Drazic a deviat în poartă centrarea lui Bruno Costa.

Ardelenii au continuat să atace și în repriza secundă, dar nu a mai reușit să înscrie.

În urma acestui rezultat, echipa pregătită de Daniel Pancu a urcat pe primul loc al clasamentului, cu 7 puncte.

CFR Cluj ocupă poziția a 10-a, cu 3 puncte și două înfrângeri.

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