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Fotbal / Eșec la scor și pentru România U21

România a fost învinsă de Spania cu 1-7 / Facebook - Echipa națională de fotbal a României

România a fost învinsă de Spania cu 1-7 / Facebook - Echipa națională de fotbal a României

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Scris deStoica Marian
Publicat7 oct. 2026, 08:25
Sursărealitatea.net

Tricolorii pregătiți de Costin Curelea au fost învinși cu 1-7 de Spania U21

Naționala de fotbal a România Under 21 a încheiat cu o înfrângere drastică preliminariile pentru EURO 2027.

Tricolorii pregătiți de Costin Curelea au fost învinși cu 1-7 de Spania U21, în deplasare, după ce au condus cu 1-0.

Căpitanul României, brașoveanul Rareș Burnete, a avut un început excelent de meci și a deschis scorul în minutul 27, cu un șut de la aproximativ 20 de metri. Avantajul tricolorilor a durat însă doar șapte minute, Spania egalând prin Pablo Garcia. Ibericii au mai înscris de două ori până la pauză, prin Gasiorowski și Gonzalo Garcia, astfel că România a intrat la cabine cu un deficit de două goluri.

Repriza secundă a fost dominată categoric de gazde, care au mai punctat de patru ori. Pablo Garcia a reușit hat-trick-ul, în timp ce Gonzalo García și Iker Bravo au completat lista marcatorilor. Spania U21 s-a impus astfel cu 7-1, iar România a încheiat preliminariile pe locul al treilea în Grupa A, cu 16 puncte.În celălalt meci al grupei, Kosovo și Finlanda au remizat, 4–4. Spania a terminat pe primul loc, cu 27 de puncte, urmată de Finlanda, cu 23 de puncte.

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