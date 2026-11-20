Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 nov. 2026, 11:03

Nou scandal-mostru în jurul Uniunii Salvați România (USR)! După Dominic Fritz, acum un alt greu din partid ar putea fi declarat incompatibil. Radu Miruță este verificat de Angenția Națională de Integritate (ANI), după ce ar fi ocupat în același timp funcția de expert judiciar și funcția de deputat. Într-un punct de vedere remis vineri, 20 noiembrie, pentru Realitatea PLUS, Radu Miruță a precizat că nu a fost informat "absolut deloc în legătură cu o eventuală verificare a ANI".

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