Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 nov. 2026, 10:08

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat joi seară, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că românii care câștigă salariul minim ar putea beneficia de impozit zero pe venit, ceea ce le-ar aduce aproximativ 180-190 de lei în plus lunar. Potrivit acestuia, Ministerul Muncii analizează mai multe variante de reducere a impozitării salariilor.

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