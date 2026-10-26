Dinamo, remiză dramatică pe terenul lui CFR Cluj. Echipa lui Șumudică a condus cu 2-0

CFR Cluj și Dinamo au încheiat 2-2 în etapa a 13-a din SuperLiga. Echipa lui Șumudică a condus cu 2-0, dar liderul a egalat pe final.
Dinamo a obținut un punct pe terenul celor de la CFR Cluj, după un meci spectaculos în etapa a 13-a din SuperLiga. Formația pregătită de Marius Șumudică a avut un avantaj de două goluri, însă liderul campionatului a revenit pe final și a stabilit scorul de 2-2.
Partida disputată duminică seara, la Cluj-Napoca, a oferit un final tensionat. CFR Cluj părea să aibă victoria în mână după ce a marcat de două ori, dar Dinamo a găsit resursele necesare pentru a evita înfrângerea.
CFR Cluj a condus cu 2-0
Gazdele au deschis scorul în minutul 26, prin Andrei Cordea, iar avantajul CFR-ului a fost majorat în minutul 61, când Cristian Ignat a înscris pentru 2-0.
Dinamo a reacționat în ultimele minute ale partidei. Cătălin Cîrjan a redus diferența în minutul 78, iar Dean Zandbergen a restabilit egalitatea în minutul 81. Astfel, formația din Ștefan cel Mare a revenit în joc și a plecat de la Cluj cu un punct.
Marius Șumudică, dezamăgit că CFR a scăpat victoria
La finalul confruntării, antrenorul CFR-ului, Marius Șumudică, a recunoscut că rezultatul este dezamăgitor pentru echipa sa, în condițiile în care clujenii au avut un avantaj de două goluri.
Tehnicianul și-a felicitat jucătorii pentru prestație, dar a subliniat că formația sa nu trebuia să piardă controlul partidei după ce a ajuns la 2-0. Șumudică a remarcat și problemele echipei la fazele fixe, precum și programul aglomerat al următoarelor meciuri.
În același timp, antrenorul a apreciat valoarea adversarului și a spus că este mulțumit de punctul obținut în fața formației pe care o consideră una dintre cele mai puternice din campionat.
Dinamo rămâne lider în SuperLiga
Remiza menține Dinamo pe primul loc în clasamentul SuperLigii. După etapa a 13-a, formația bucureșteană are 30 de puncte, în timp ce CFR Cluj a ajuns la 17 puncte și ocupă locul al nouălea.
Pentru Dinamo, revenirea de la 0-2 reprezintă un rezultat important în lupta din fruntea clasamentului. CFR Cluj rămâne cu regretul unei victorii ratate, după ce a fost la câteva minute de a obține toate cele trei puncte.