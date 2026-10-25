Zilele Feroviare 2026: Reșița are una dintre cele mai moderne flote de transport în comun din țară

Publicat 25 oct. 2026, 07:57 Sursă CAON

Ediția a XXI-a a „Zilelor Feroviare” a reunit miercuri, 21 octombrie 2026, la București, peste 400 de specialiști și reprezentanți ai companiilor feroviare. Evenimentul a inclus prezentarea planurilor de dezvoltare ale transportului public din Reșița și București.

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