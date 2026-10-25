Zilele Feroviare 2026: Reșița are una dintre cele mai moderne flote de transport în comun din țară

Ediția a XXI-a a „Zilelor Feroviare” a reunit miercuri, 21 octombrie 2026, la București, peste 400 de specialiști și reprezentanți ai companiilor feroviare. Evenimentul a inclus prezentarea planurilor de dezvoltare ale transportului public din Reșița și București.
Cele mai recente ediții ale conferinței au devenit un punct de întâlnire pentru industria feroviară din România, adunând operatori, autorități locale și naționale, investitori și experți în infrastructură.
În cadrul acestei întâlniri, delegația din Reșița a prezentat strategia companiei locale de transport public, subliniind investițiile recente în modernizarea flotei.
Reprezentanții au menționat că obiectivul este menținerea standardelor de calitate și confort pentru pasageri, într-un context de creștere a cererii de mobilitate urbană.
De asemenea, operatorii din București au oferit o imagine de ansamblu asupra proiectelor în curs de implementare, cu accent pe digitalizarea serviciilor și optimizarea rețelei de trasee. Discuțiile au vizat și provocările comune ale sectorului, precum necesitatea finanțării continue pentru mentenanță și extinderea capacităților.
Una dintre concluzii a fost că Reșița are una dintre cele mai moderne flote de transport în comun din țară.