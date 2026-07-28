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Sport· 1 min citire
Ce sumă cere Universitatea Craiova pentru transferul lui Ștefan Baiaram
Ștefan Baiaram
Universitatea Craiova a stabilit ce sumă cere pentru transferul lui Ștefan Baiaram.
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