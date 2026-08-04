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Sport· 1 min citire
Budescu ar putea semna cu un nou club
Constantin Budescu
Liber de contract din luna octombrie a anului trecut, Constantin Budescu (37 de ani) nu a decis să îşi încheie cariera de fotbalist profesionist.
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