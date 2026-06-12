Vacanța de vară 2026. Când termină cursurile elevii din România și cât durează pauza

Sursă: Realitatea.net

Elevii din România se pregătesc de vacanța de vară, cea mai lungă și mai așteptată pauză din calendarul educațional. Datele de încheiere a cursurilor diferă însă în funcție de clasa și tipul de învățământ urmat.

Primii elevi care intră în vacanță: clasele terminale și clasa a VIII-a

Absolvenții claselor a XII-a (zi) și a XIII-a (seral și frecvență redusă) au fost primii care au încheiat cursurile, pe 4 iunie 2026. Cu ziua de 5 iunie declarată liberă cu ocazia Zilei Învățătorului, aceștia au intrat oficial în vacanță pe 6 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a și-au încheiat cursurile vineri, 12 iunie, intrând în vacanță din 13 iunie. Ambele categorii au prioritate în calendarul școlar pentru a dispune de timp suficient de pregătire pentru examenele naționale, Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

Majoritatea elevilor termină pe 19 iunie

Potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației, elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal vor încheia cursurile pe 19 iunie 2026. Vacanța de vară începe astfel pe 20 iunie și se întinde până duminică, 6 septembrie 2026, o perioadă de aproape două luni și jumătate, respectiv aproximativ 11 săptămâni.

Excepție fac elevii din învățământul profesional și liceal tehnologic, al căror program include 37 de săptămâni de studiu. Aceștia vor continua cursurile până pe 26 iunie 2026.

Noul an școlar începe pe 7 septembrie 2026

După vacanța de vară, elevii vor reveni în bănci luni, 7 septembrie 2026, odată cu startul oficial al anului școlar 2026-2027. Noul an va cuprinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și se va încheia pe 18 iunie 2027, structura fiind organizată, ca și în prezent, pe module de studiu alternate cu perioade de vacanță.