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Rockstadt Extreme Fest 2026 începe, astăzi, la Ghimbav. Programul complet

Rockstadt Extreme Fest la Ghimbav

Rockstadt Extreme Fest la Ghimbav

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 10:41
Sursărealitatea.net

Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 1 - 27 iulie 2026 - vezi timeline

Rockstadt Extreme Fest 2026 are loc între 27 și 31 iulie la Ghimbav. Festivalul aduce The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Godsmack și alte nume mari.

Începe Rockstadt Extreme Fest 2026, la Ghimbav

După 12 ediții organizate la Râșnov, Rockstadt se mută la Ghimbav, cu infrastructură modernă, scene mai mari, zone comerciale și de relaxare extinse și o capacitate mărită pentru camping. La Ghimbav, publicul vede exact aceleași producții și aceleași spectacole complete, însă într-un festival limitat la aproximativ 20.000 de participanți.

Peste 100 de formații din România și din întreaga lume vor urca pe scenele festivalului – prima zi îi aduce în prim-plan pe Sabaton și Marilyn Manson, iar ultima se încheie cu concertul trupei britanice The Prodigy.

Programul complet Rockstadt Extreme Fest 2026 pe zile și scene

Programul complet al Rockstadt Extreme Fest 2026, împărțit pe zile și pe cele trei scene: Adrian Rugină, Brașov și Andrei Calmuc, relatează letsrock.ro.

Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 1 - 27 iulie 2026 - vezi timeline

Scena Adrian Rugină

  • 15:50–16:35 — Reverse The Moment

  • 17:30–18:15 — Groza

  • 19:15–20:15 — Heaven Shall Burn

  • 21:30–23:15 — Sabaton

Scena Brașov

  • 16:40–17:25 — Implant Pentru Refuz

  • 18:20–19:10 — Creeper

  • 20:20–21:20 — Black Label Society

  • 23:20–00:50 — Marilyn Manson

Scena Andrei Calmuc

  • 16:25–17:10 — Necrotted

  • 17:40–18:30 — Hackneyed

  • 19:00–20:00 — Vended

  • 20:30–21:30 — Majestica

  • 22:00–23:00 — Alcest

  • 23:30–00:30 — Death Angel

  • 01:00–02:00 — Fu Manchu

Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 2 - 28 iulie 2026 - vezi timeline

Scena Adrian Rugină

  • 15:50–16:35 — Elder

  • 17:35–18:25 — Bleed From Within

  • 19:25–20:25 — Igorrr

  • 21:35–22:35 — Hatebreed

  • 23:50–01:10 — Godsmack

Scena Brașov

  • 15:00–15:45 — Rotheads

  • 16:40–17:30 — Gutalax

  • 18:30–19:20 — Orbit Culture

  • 20:30–21:30 — Nevermore

  • 22:40–23:45 — In Flames

Scena Andrei Calmuc

  • 16:25–17:10 — Employed To Serve

  • 17:40–18:30 — Tribulation

  • 19:00–20:00 — Cryptopsy

  • 20:30–21:30 — Non Est Deus

  • 22:00–23:00 — Vader

  • 23:30–00:30 — Deafheaven

  • 01:00–02:00 — Grave

Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 3 - 29 iulie 2026 - vezi timeline

Scena Adrian Rugină

  • 15:50–16:35 — Annisokay

  • 17:35–18:25 — Municipal Waste

  • 19:25–20:25 — In Extremo

  • 21:35–22:35 — Arch Enemy

  • 23:50–01:10 — Lamb Of God

Scena Brașov

  • 15:00–15:45 — Allt

  • 16:40–17:30 — Immolation

  • 18:30–19:20 — Thy Art Is Murder

  • 20:30–21:30 — Accept

  • 22:40–23:45 — Slaughter To Prevail

Scena Andrei Calmuc

  • 16:25–17:10 — Underwaves

  • 17:40–18:30 — Novembers Doom

  • 19:00–20:00 — Animals As Leaders

  • 20:30–21:30 — The Ghost Inside

  • 22:00–23:00 — Perturbator

  • 23:30–00:30 — Candlemass

  • 01:00–02:00 — Deicide

Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 4 - 30 iulie 2026 - vezi timeline

Scena Adrian Rugină

  • 15:20–16:05 — Raised By Owls

  • 17:00–17:45 — Fit For An Autopsy

  • 18:45–19:45 — Trooper

  • 21:00–23:00 — Helloween

  • 00:10–01:10 — Satyricon

Scena Brașov

  • 14:30–15:15 — Crippling Alcoholism

  • 16:10–17:00 — Serrabulho

  • 17:50–18:40 — Northlane

  • 19:50–20:55 — Airbourne

  • 23:10–00:10 — Amorphis

  • Scena Andrei Calmuc

  • 16:00–16:45 — Machukha

  • 17:15–18:00 — Slow Crush

  • 18:30–19:20 — Monolord

  • 19:50–20:40 — Bucovina

  • 21:10–22:10 — Malevolence

  • 22:40–23:40 — Alexandra Căpitănescu

  • 00:10–01:10 — Coroner

  • 01:45–02:45 — Wolves In The Throne Room

Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 5 - 31 iulie 2026 - vezi timeline

Scena Adrian Rugină

  • 15:00–15:45 — Parnaie

  • 16:40–17:25 — Decapitated

  • 18:25–19:25 — Periphery

  • 20:40–21:40 — Grandson

  • 23:00–00:30 — The Prodigy

Scena Brașov

  • 15:50–16:35 — Signs Of The Swarm

  • 17:30–18:20 — Feuerschwanz

  • 19:30–20:35 — Carcass

  • 21:45–22:50 — The Gathering

  • 00:40–01:40 — Soulfly

  • Scena Andrei Calmuc

  • 15:25–16:05 — Heavy//Hitter

  • 16:25–17:10 — Psychonaut

  • 17:40–18:30 — Voivod

  • 19:00–20:00 — Evergrey

  • 20:30–21:30 — Left To Die

  • 22:00–23:00 — HVNDS

  • 23:30–00:30 — Insomnium

  • 01:00–02:00 — Sventevith

Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 6 (tribute day) - 1 august 2025

Scena Andrei Calmuc

  • 15:15–16:00 — Nine Inch Nails UK

  • 16:30–17:15 — Call It Off

  • 17:45–18:30 — Deaftones

  • 19:00–20:00 — Tool Tribute Band H.

  • 20:30–21:30 — Korn Again

  • 22:00–23:00 — Domination

  • 23:30–00:30 — Bulls On Parade

  • 01:00–02:00 — Early Maggots

  • 02:00–03:00 — Alex Superbeats.

Biletele sunt disponibile pe rockstadtextremefest.ro/tickets/.

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