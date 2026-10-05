Tragedie pe șoselele din Caraș-Severin: Un cetățean bulgar și-a pierdut viața într-un grav accident rutier

Circulația a fost blocată pe durata intervenției echipajelor de urgență și a cercetărilor efectuate de polițiști
Un tragic accident de circulație s-a soldat cu decesul unui cetățean bulgar pe o șosea din județul Caraș-Severin, unde forțele de intervenție au fost alertate de urgență prin apel la 112. Evenimentul rutier a implicat un autovehicul înmatriculat în străinătate, care a suferit avarii majore în urma unui impact deosebit de puternic.
La fața locului au intervenit de îndată echipaje operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, autospeciale medicale și echipaje ale Poliției Rutiere. Cadrele medicale au inițiat manevrele de resuscitare, însă rănile suferite de victimă au fost incompatibile cu viața, fiind constatat decesul la fața locului.
Ancheta polițiștilor pentru stabilirea cauzelor tragediei
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au deschis un dosar penal și au efectuat cercetarea la fața locului pentru a stabili cu exactitate dinamica producerii impactului. Din primele evaluări, sunt luate în calcul neadaptarea vitezei sau o pătrundere pe sensul opus de circulație.
Pe durata acțiunilor de salvare și a măsurătorilor criminalistice, traficul în perimetrul respectiv a fost restricționat, circulându-se alternativ. Cercetările sunt continuate de polițiști sub coordonarea unui procuror de caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.