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Țintă aeriană detectată lângă granița României cu Ucraina. RO-Alert în Tulcea, fără pătrundere în spațiul aerian național
Dronă
Publicat9 aug. 2026, 08:36
SursăRealitatea.net
O țintă aeriană detectată în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, fără să pătrundă în spațiul aerian al României. Alerta aeriană instituită în județul Tulcea a încetat la ora 00:48.
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