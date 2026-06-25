Tinerii României, prinși între sărăcie, abandon școlar și plecarea din țară. Cifrele care arată un tablou dureros

Publicat 25 iun. 2026, 09:52 Sursă Realitatea PLUS

Apar date îngrijorătoare despre situația tinerilor din România. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la sărăcie extremă în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 29 de ani, potrivit Realitatea PLUS.

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