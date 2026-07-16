SURSE: Cinci rețineri după perchezițiile de la Casa de Pensii. Cum se inventa vechimea în muncă

Publicat 16 iul. 2026, 12:25 Sursă Realitatea PLUS

Cinci persoane au fost reținute după perchezitiile de la Casa de Pensii, spun surse Realitatea PLUS. În dosarul instrumentat de DIICOT procurorii cercetează fraudarea vechimii în muncă pentru 860 de pensionari.

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