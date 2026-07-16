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Economie· 1 min citire
Scenariu SUMBRU: datoria publică ar putea ajunge la 90% în 2036
Publicat16 iul. 2026, 11:39
Actualizat16 iul. 2026, 11:41
SursăRealitatea PLUS
Datoria publică a României a ajuns la 61 la sută din PIB și ar putea avea aceeași soartă cu cea a Greciei. Experții români avertizează că aceasta va urca la 63,4 la sută anul viitor.
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