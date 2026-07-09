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Radu Miruță, chemat la spital după vizita la metroul inundat. O bacterie periculoasă a fost semnalată

Radu Miruță

Radu Miruță

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 9 iul. 2026, 17:46

Radu Miruță a fost chemat la Institutul Matei Balș pentru analize după alerta lansată de sindicaliștii Metrorex. În urma inundațiilor de la stația Victoriei 2, o angajată care a participat la intervenție a ajuns intubată și are probleme grave de respirație, medicii i-au descoperit o bacterie periculoasă.

Sindicaliștii cer analize de urgență după inundațiile de la metrou

Și Radu Miruță a fost prezent la inundații, apoi a mers la summit-ul NATO după vizita făcută în subteran.

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