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Seism puternic de 7,2 în nordul Japoniei. Unele trenuri de mare viteză au fost suspendate

Seism puternic în Japonia

Seism puternic în Japonia

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 08:40
Sursărealitatea.net

Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 s-a produs joi în Oceanul Pacific, în largul coastei de nord a Japoniei. Deși seismul a determinat suspendarea unor trenuri de mare viteză, autoritățile au transmis că nu există risc de tsunami. Până în prezent, nu există informații privind victime sau pagube majore.

Cutremurul s-a produs în Oceanul Pacific, în largul prefecturii Iwate, la nord de insula principală Honshu, la o adâncime de 44 de kilometri, a precizat agenţia, care iniţial estimase magnitudinea la 6,9 şi adâncimea la 50 km, transmite AFP.

Ce spun autoritățile

„În acest moment, nu există informaţii care să indice existenţa unor victime, dar vom continua să monitorizăm şi să evaluăm situaţia în ceea ce priveşte pagubele”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara.

Nu s-au raportat imediat pagube majore. Contactată telefonic de AFP, Mutsumi Shimohata, o locuitoare a oraşului Hashikami, situat pe coastă, a declarat că singura pagubă suferită la ea acasă a fost căderea unui tablou.

„În acest moment, nu există informaţii care să indice existenţa unor victime, dar vom continua să monitorizăm şi să evaluăm situaţia în ceea ce priveşte pagubele”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara.

Imaginile difuzate de posturile de televiziune japoneze au arătat mărfuri împrăştiate pe podea în magazine, dar traficul era normal pe străzile portului Hachinohe, situat pe coasta Pacificului, nu departe de epicentrul cutremurului.

Trenurile de mare viteză, suspendate

Unele trenuri de mare viteză Shinkansen au fost suspendate.

Situată la intersecţia mai multor plăci tectonice majore, Japonia înregistrează mii de cutremure în fiecare an. Majoritatea sunt imperceptibile sau moderate, dar se produc regulat şi cutremure mai puternice.

Ţara rămâne bântuită de amintirea cutremurului submarin gigantic de magnitudine 9,0, urmat de un tsunami care a provocat aproximativ 18.500 de morţi sau dispăruţi şi a declanşat o catastrofă nucleară la centrala de la Fukushima.

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