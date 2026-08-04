Social· 1 min citire

Sârb salvat de polițiștii de frontieră români după ce a adormit pe un colac în mijlocul Dunării

FOTO: Poliția de Frontieră

FOTO: Poliția de Frontieră

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 4 aug. 2026, 12:10

Un cetățean sârb a fost salvat luni seara de polițiștii de frontieră după ce a adormit pe un colac și a fost purtat de curenții Dunării până în apropierea localității Svinița, din județul Mehedinți.

În jurul orei 20:40, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 privind o persoană aflată în pericol pe fluviu. Un echipaj al Sectorului Poliției de Frontieră Svinița, aflat deja în misiune, a ajuns rapid la fața locului și a identificat un bărbat care plutea în derivă pe un colac, cerând ajutor.

Polițiștii l-au adus în siguranță la mal și au solicitat intervenția unui echipaj medical. Bărbatul a primit primul ajutor și a fost transportat la spital pentru investigații. După ce și-a revenit, acesta a explicat că adormise pe colac și nu a realizat că era purtat tot mai departe de mal, până când situația a devenit periculoasă.

Potrivit autorităților, cetățeanul sârb se află acum în afara oricărui pericol. După finalizarea verificărilor și a procedurilor, a fost predat autorităților competente din Serbia.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sarb adormit pe un colac dunare

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe