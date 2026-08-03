Drama fermierilor români: un kilogram de cartofi se vinde cu doar 30 de bani: „Prețul carburanților ne distruge!”

Publicat 3 aug. 2026, 14:12 Sursă Realitatea PLUS

Fermierii români spun că au ajuns într-o situație tot mai grea, după ce prețul cartofilor a coborât în unele cazuri până la 30 de bani pe kilogram. Scumpirea motorinei le mărește și mai mult cheltuielile, iar agricultorii avertizează că nu își mai pot recupera banii investiți în culturi, conform Realitatea PLUS.

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