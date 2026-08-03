Advertising
Actualitate· 1 min citire
Trei persoane au ajuns la spital după ce au fost lovite pe zebră de un bărbat aflat pe trotinetă electrică
Ambulanță
Trei persoane, printre care și o adolescentă de 15 ani, au fost rănite după ce au fost lovite de un bărbat care circula cu o trotinetă electrică, în timp ce traversau regulamentar pe o trecere de pietoni din municipiul Focșani.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:54Gianni Infantino caută sprijin la Donald Trump după ruptura cu UEFA. Alegerile FIFA din 2027 se anunță incendiare
- 16:45Budapesta face publice sumele uriașe trimise către cluburile din SuperLiga. Finanțarea, sub semnul întrebării
- 15:44Fostul președinte al Autorității Vamale, în fața judecătorilor. Este acuzat că a falsificat documente oficiale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News