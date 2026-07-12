Advertising
Social· 1 min citire
Românii strâng cureaua: scumpirile și facturile îi lasă cu sacoșele goale. Ce spun oamenii
Publicat12 iul. 2026, 10:49
Actualizat12 iul. 2026, 10:51
SursăRealitatea PLUS
Sărăcie, scumpiri și multă amărăciune în piețele din România. În timp ce politicienii se luptă pentru funcții și țara este prinsă într-o criză politică fără sfârșit, românii duc adevărata luptă în fața tarabelor. Prețurile cresc, facturile apasă tot mai greu, iar oamenii numără fiecare leu înainte să pună ceva în sacoșă. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă în piețe realitatea este sumbră.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:32Alertă MAE pentru două dintre cele mai populare destinații de vacanță ale românilor. Risc ridicat de incendii în Sardinia și Sicilia
- 14:58Escaladare în Orientul Mijlociu. Explozii la Doha și alerte în Bahrain și EAU după atacurile Iranului
- 12:55Avertisment DNSC pentru turiști: Cum recunoști ofertele false de cazare și cum eviți fraudele la rezervările online
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News