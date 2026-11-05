Costurile pregătirii mașinii pentru iarnă: anvelope, montaj și verificări obligatorii

Pregătirea autoturismului pentru sezonul rece implică cheltuieli care depășesc costul anvelopelor, incluzând montajul și verificări tehnice ale sistemelor de siguranță.
Cheltuiala totală pentru echiparea mașinii cu cauciucuri de iarnă poate varia semnificativ în funcție de dimensiunea roților și de calitatea produselor alese. Pentru o dimensiune comună, 205/55 R16, prețul unei anvelope noi pornește de la aproximativ 240 de lei, ceea ce ridică costul unui set complet la aproape 960 de lei. În cazul modelelor premium, o singură anvelopă poate depăși suma de 500 de lei, potrivit adevarul.ro.
Alternativa reprezentată de anvelopele second-hand oferă prețuri mai accesibile, cuprinse între 100 și 200 de lei per bucată pentru aceeași dimensiune. Un set folosit poate costa între 400 și 800 de lei, însă șoferii trebuie să verifice atent starea cauciucurilor înainte de achiziție, căutând crăpături, umflături sau uzură neuniformă. Verificarea codului DOT este, de asemenea, necesară pentru a determina vechimea anvelopei; de exemplu, cifrele 3222 indică fabricația în săptămâna 32 din anul 2022.
La costul produselor se adaugă tariful pentru demontare, montaj și echilibrare a celor patru roți, care se situează între 180 și 300 de lei pentru autoturismele standard. Pentru SUV-uri sau vehiculele cu jante mai mari, tarifele pot fi superioare. Dacă șoferii nu dispun de spațiu pentru depozitarea anvelopelor de vară, serviciile de tip hotel de anvelope costă aproximativ 200 de lei pe sezon.
În total, achiziția a patru anvelope noi la prețul mediu de 240 de lei bucata, combinată cu costul montajului, poate duce la o cheltuială finală între 1.140 și 1.210 de lei.
Verificări tehnice esențiale înainte de sezonul rece
Pregătirea vehiculului nu se limitează la schimbarea cauciucurilor. Șoferii trebuie să verifice starea bateriei, în special dacă aceasta este veche sau prezintă dificultăți la pornire în diminețile reci. Nivelul și rezistența antigelului la temperaturi negative, precum și lichidul de parbriz, care trebuie înlocuit cu unul specific pentru iarnă, sunt alte aspecte critice. Ștergătoarele, sistemul de frânare, instalația de iluminare și presiunea din anvelope necesită, de asemenea, o inspecție atentă.
Legislația din România nu impune o dată calendaristică fixă pentru montarea anvelopelor de iarnă. Obligația legală apare atunci când drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Astfel, un șofer poate circula legal în decembrie cu anvelope de vară pe un drum uscat, dar riscă o sancțiune dacă se află pe un drum înghețat fără echipament corespunzător.
Anvelopele all-season sunt permise dacă poartă marcajul M+S, M.S. sau M&S. Registrul Auto Român precizează că acest marcaj este cel care are valoare legală, nu denumirea comercială a produsului. Circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă sau gheață fără anvelope de iarnă atrage o amendă din clasa a IV-a, cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă. La o valoare a unui punct-amendă de 216,25 lei, sancțiunea poate ajunge la 4.325 de lei, iar polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare al autoturismului.