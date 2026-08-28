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Autoritățile se pregătesc pentru scenariul în care Dunărea scade la un metru
FOTO: Arhivă
Plan de urgență pentru Cernavodă: apă cu barje și dig permanent
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