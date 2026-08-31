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Poliţia Română organizează licitație pentru achiziția a 736 de autovehicule
Poliția Română
Publicat31 aug. 2026, 11:07
Sursărealitatea.net
Valoarea contractului depășește 100 de milioane de lei
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