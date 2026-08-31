Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile Realitatea – Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu explică riscurile amânării sarcinii
În podcastul „Ceva-n PLUS”, Dr. Anca Panaitescu explică ce riscuri poate aduce amânarea sarcinii și de ce vârsta influențează fertilitatea și evoluția unei sarcini.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:16Cum îți pregătești mașina pentru toamnă
- 13:47ANM: Vreme plăcută, cu șanse reduse de ploaie în intervalul 31 august - 13 septembrie
- 13:36Cât te costă să-ți trimiți copilul la școală în acest an. Rechizitele s-au scumpit cu până la 12%
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News