Economistul Adrian Negrescu: 2027 va fi al doilea an de austeritate, cu riscul retrogradării ratingului

Publicat 11 nov. 2026, 11:15 Sursă Realitatea.net

Consultantul economic Adrian Negrescu estimează că 2027 va fi un an de austeritate mai severă decât cel curent, cu posibile măsuri dure precum înghețarea pensiilor și creșterea accizelor, în contextul deciziilor agențiilor de rating.

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