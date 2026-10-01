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Pilot FlyDubai înjunghiat de copilot în timpul zborului. Pasagerii au intervenit și au imobilizat atacatorul

Cursa FlyDubai

Cursa FlyDubai

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Scris deStoica Marian
Publicat1 oct. 2026, 08:18
Sursărealitatea.net

Pilot FlyDubai înjunghiat de copilot. Pasagerii au intervenit și au imobilizat atacatorul

Un incident grav a avut loc la bordul unui avion FlyDubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv. Copilotul l-ar fi atacat și înjunghiat pe comandantul aeronavei, iar avionul a intrat într-o coborâre bruscă. Mai mulți pasageri și membri ai echipajului au intervenit pentru a-l imobiliza pe atacator și pentru a preveni o posibilă tragedie.

Zborul FlyDubai FZ1073, cu 174 de persoane la bord, a plecat din Dubai cu destinația Tel Aviv. În timpul cursei, în cabina de pilotaj a izbucnit o altercație, iar comandantul aeronavei a fost rănit cu un cuțit.

Potrivit relatărilor pasagerilor și informațiilor transmise de autorități, avionul a pierdut rapid altitudine în timpul incidentului. Datele de urmărire a zborului indică o coborâre de mii de metri într-un interval foarte scurt.

Pasagerii au intrat în cockpit și l-au imobilizat pe copilot

Situația a devenit critică după ce pasagerii au auzit zgomote și strigăte provenind din cabina de pilotaj. Mai multe persoane au intrat în cockpit și au intervenit pentru a-l opri pe copilot.

Unul dintre pasageri a povestit că mai multe persoane s-au luptat cu acesta și au reușit să-l imobilizeze. Între timp, alți piloți aflați la bord au preluat controlul aeronavei.

Căpitanul, rănit în timpul atacului, a primit primul ajutor de la pasageri. Ulterior, acesta a fost transportat la spital și se afla în stare stabilă, potrivit informațiilor publicate de Associated Press.

Avionul FlyDubai a aterizat de urgență în Arabia Saudită

În urma incidentului, aeronava a efectuat o aterizare de urgență la Tabuk, în Arabia Saudită. La bord se afla și o a doua pereche de piloți, care a contribuit la manevrarea avionului și la aterizarea de urgență.

Pasagerii au ajuns ulterior în siguranță la Tel Aviv, după ce compania aeriană a trimis aeronave pentru a-i transporta mai departe.

Ancheta continuă. Care a fost motivul atacului

Autoritățile investighează circumstanțele exacte ale incidentului și motivul pentru care copilotul și-ar fi atacat colegul.

Inițial au apărut informații contradictorii privind identitatea și cetățenia celor doi piloți. Ulterior, informațiile au fost actualizate pe măsură ce anchetatorii au continuat verificările.

Incidentul a determinat autoritățile israeliene și saudite să deschidă investigații. FlyDubai a anunțat, de asemenea, suspendarea temporară a zborurilor către și dinspre Israel, pentru a permite desfășurarea anchetei.

Pasagerii au povestit momentele de panică

Mai mulți pasageri au descris momentele de panică din timpul coborârii bruște a avionului. Unii au relatat că au auzit strigăte venind din cockpit și au văzut pilotul rănit după ce ușa cabinei s-a deschis.

Intervenția pasagerilor și a membrilor echipajului a avut loc în timp ce aeronava se afla într-o situație de urgență. După imobilizarea copilotului, controlul avionului a fost preluat de ceilalți piloți aflați la bord.

FlyDubai suspendă temporar zborurile către Israel

Compania aeriană a anunțat ulterior suspendarea temporară a zborurilor către și dinspre Israel, precizând că măsura va permite autorităților să stabilească toate circumstanțele incidentului.

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