Avion Fly Dubai cu pasageri israelieni, alertă de deturnare în timpul zborului. Aeronava a aterizat în Arabia Saudită
Alertă de deturnare avion
Un avion flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a transmis codul de urgență 7500, asociat unei suspiciuni de deturnare. Aeronava a fost deviată și a aterizat în Arabia Saudită.
Alertă în timpul unui zbor flydubai de la Dubai spre Tel Aviv. Aeronava, care avea la bord peste 150 de pasageri, a transmis în timpul zborului un cod de urgență asociat unei posibile deturnări și și-a schimbat ruta, aterizând în Arabia Saudită. Avionul a ajuns în siguranță la aeroportul din Tabuk. Ulterior, surse israeliene au exclus ipoteza unei deturnări și au indicat că incidentul ar fi fost provocat de o altercație între cei doi piloți.
Incidentul s-a produs miercuri, 30 septembrie, în timpul zborului unui avion flydubai care efectua cursa Dubai-Tel Aviv. Situația a generat pentru scurt timp temeri privind o posibilă deturnare, după ce aeronava a transmis codul de urgență 7500, folosit în aviație pentru a indica o posibilă intervenție ilegală asupra aeronavei.
Avionul și-a schimbat ulterior traiectoria și a fost direcționat către Arabia Saudită, unde a aterizat la Tabuk. Potrivit relatărilor disponibile, toți pasagerii și membrii echipajului se aflau în siguranță.
Avionul a transmis mai întâi codul de urgență 7700
Potrivit datelor de urmărire a zborului, aeronava a transmis inițial codul 7700, cod internațional utilizat pentru semnalarea unei situații generale de urgență.
La scurt timp, transponderul aeronavei a indicat codul 7500, utilizat în cazul unei suspiciuni de deturnare sau de intervenție ilegală asupra aeronavei. Schimbarea codului a atras atenția autorităților și a determinat apariția temerilor privind o posibilă amenințare la bord.
Aeronava a schimbat direcția și nu și-a mai continuat zborul către Tel Aviv, îndreptându-se către nord-vestul Arabiei Saudite.
Avionul a aterizat la Tabuk
Aeronava flydubai a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.
Tabuk este un aeroport care deservește atât traficul civil, cât și activități militare, iar alegerea acestei destinații a venit după schimbarea traseului avionului.
În momentul în care avionul se afla încă în aer, autoritățile israeliene urmăreau situația, iar mai multe avioane de luptă israeliene au fost ridicate în aer în urma alertei.
A fost sau nu vorba despre o deturnare?
Primele informații au ridicat suspiciunea unei posibile deturnări din cauza codului 7500 transmis de avion.
Ulterior, însă, oficiali și surse israeliene au indicat că nu există indicii că aeronava ar fi fost deturnată. Un purtător de cuvânt al biroului premierului Benjamin Netanyahu a transmis că incidentul nu era considerat, la acel moment, un caz de deturnare.
După aterizarea avionului, surse din domeniul securității citate de presa israeliană au relatat că alerta ar fi fost declanșată în urma unei altercații între cei doi piloți.
Informația a fost relatată de mai multe publicații, însă compania flydubai și autoritățile aviatice nu au oferit imediat o explicație oficială completă privind cauzele incidentului. Prin urmare, această versiune trebuie atribuită surselor care au făcut-o publică și nu prezentată drept o concluzie oficială definitivă.
Avioane de luptă israeliene au fost trimise pentru monitorizarea situației
Alerta transmisă de aeronava comercială a determinat Israelul să reacționeze rapid.
Potrivit informațiilor publicate de presa israeliană, avioane de luptă ale Forțelor Aeriene Israeliene au fost ridicate în aer pentru a monitoriza aeronava flydubai.
În paralel, premierul Benjamin Netanyahu a convocat consultări cu oficialii din domeniul securității pentru a evalua situația.
Reacția a fost determinată în principal de schimbarea codului transponderului la 7500, care este asociat în aviația internațională cu o posibilă deturnare sau cu o intervenție ilegală asupra aeronavei.
Ce înseamnă codul 7500
Codul 7500 este unul dintre cele mai importante coduri de urgență utilizate în aviația civilă.
Atunci când o aeronavă transmite acest cod, controlorii de trafic aerian tratează situația ca pe o posibilă deturnare sau intervenție ilegală, până când echipajul confirmă contrariul.
Un alt cod utilizat în incident a fost 7700, care indică o urgență generală și nu este specific unei deturnări.
În cazul zborului flydubai, succesiunea acestor semnale a contribuit la apariția temerilor privind un posibil incident de securitate la bord.
Peste 150 de pasageri se aflau la bord
Relatările inițiale au indicat că la bordul aeronavei se aflau peste 150 de pasageri, unele surse menționând aproximativ 180 de persoane, inclusiv echipajul.
Avionul efectua o cursă regulată între Dubai și Tel Aviv, iar incidentul a avut loc în timp ce aeronava se afla în apropierea spațiului aerian saudit.
După schimbarea traseului, avionul a aterizat la Tabuk, fără ca autoritățile să raporteze victime în urma incidentului. Associated Press a relatat că pasagerii și membrii echipajului erau în siguranță după aterizare.
De ce a fost deviat avionul spre Arabia Saudită
După transmiterea semnalelor de urgență, aeronava a abandonat ruta către Tel Aviv și a efectuat o schimbare de direcție către Arabia Saudită.
Potrivit relatărilor despre traseul aeronavei, aceasta a ajuns în zona aeroportului din Tabuk, unde a aterizat în condiții normale.
Aterizarea în Arabia Saudită a oferit autorităților posibilitatea de a verifica situația direct și de a stabili cauza semnalelor transmise în timpul zborului.
Ce se știe până acum despre incident
La finalul incidentului, mai multe informații importante erau deja disponibile:
avionul flydubai zbura pe ruta Dubai-Tel Aviv;
aeronava a transmis inițial codul 7700, pentru o urgență generală;
ulterior a transmis codul 7500, asociat unei posibile deturnări;
aeronava și-a schimbat traseul și a fost deviată către Tabuk, Arabia Saudită;
avionul a aterizat în siguranță;
pasagerii și echipajul au fost în siguranță;
avioane israeliene au fost ridicate pentru monitorizarea situației;
după aterizare, surse israeliene au indicat că nu a fost vorba despre o deturnare;
presa israeliană a relatat că alerta ar fi avut legătură cu o altercație între cei doi piloți, însă această explicație nu era prezentată ca o confirmare oficială a companiei aeriene.
Incidentul a provocat o alertă de securitate
Deși primele informații au generat temeri privind o posibilă deturnare, evoluția ulterioară a situației a redus acest scenariu.
Important este că transmiterea codului 7500 nu înseamnă, de una singură, că o deturnare a avut loc în mod cert. Codul semnalează o situație care trebuie tratată ca o posibilă intervenție ilegală până când aceasta este clarificată.
În cazul zborului flydubai, aeronava a aterizat fără incidente la Tabuk, iar sursele israeliene citate ulterior au exclus existența unei deturnări.
Autoritățile și compania aeriană urmează să stabilească în mod oficial circumstanțele care au dus la transmiterea semnalelor de urgență și la devierea aeronavei.
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News