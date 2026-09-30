Percheziții DIICOT într-un dosar cu un strung de 1,75 milioane de euro. Utilajul ar fi urmat să ajungă în Belarus

Ancheta vizează și transferul unor utilaje cu dublă utilizare, care pot fi folosite inclusiv la fabricarea unor echipamente militare.
Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut miercuri 12 percheziții în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, într-un dosar privind încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană.
Strungul de 1,75 milioane de euro
În centrul anchetei se află un strung vertical de tip VL40, evaluat la aproximativ 1,75 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, ar fi fost făcute demersuri pentru transferarea utilajului către intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile UE.
Procurorii susțin că, prin integrarea unor componente hardware și software și modificarea parametrilor tehnici, utilajele ar fi dobândit caracteristici care permiteau utilizarea lor în scopuri militare.
Anchetatorii verifică folosirea unor societăți din state terțe pentru disimularea beneficiarului final și evitarea controalelor privind exporturile.
În dosar există și indicii că au fost solicitate autorizații pentru export, însă operațiunile ar fi continuat după respingerea acestor cereri de către autoritățile competente.
Opt persoane, urmărite penal
Procurorii au dispus, în 29 septembrie, continuarea urmăririi penale față de opt suspecți. Aceștia sunt audiați la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Ancheta vizează activități desfășurate în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026 și privește fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.