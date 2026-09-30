Opt persoane, trimise în judecată după atacul asupra unei ambulanțe din Cluj. Au crezut că „fură copii”

Opt persoane vor fi judecate după atacul asupra unei ambulanțe aflate în misiune, produs în august, în județul Cluj.
Procurorii le acuză de lovirea unui cadru medical, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și blocarea circulației pe drumurile publice. Incidentul a avut loc în seara de 8 august, în localitatea Căprioara.
Potrivit anchetatorilor, suspecții au folosit două mașini pentru a opri autosanitara în care se aflau un echipaj medical și un pacient. După ce au blocat drumul, indivizii ar fi atacat autosanitara cu un topor, o lopată, o rangă, pari, o bâtă și pietre.
O piatră a spart parbrizul, iar cioburile l-au rănit pe șofer. Acesta a avut nevoie de aproximativ 18-20 de zile de îngrijiri medicale, potrivit anchetatorilor.
Echipajul transporta un pacient către spital în momentul atacului și a reușit să își continue misiunea.
De unde a pornit incidentul
La audieri, cei cercetați au susținut că au crezut că ambulanța ar face parte din așa-numitul fenomen al „ambulanțelor negre”, despre care circulau pe rețelele sociale informații false privind răpirea unor copii.
Autoritățile au atras anterior atenția că aceste informații sunt false. În urma atacului, șapte persoane fuseseră arestate preventiv, iar ancheta a continuat până la trimiterea în judecată a celor opt inculpați.
Dosarul va fi soluționat de instanță, iar acuzațiile formulate de procurori trebuie analizate în cadrul procesului.