Peste 65% dintre românii care folosesc internetul au fost expuși tentativelor de fraudă și dezinformare

Peste 65% dintre români, expuși fraudelor online și dezinformării. TikTok și Roblox, printre platformele considerate riscante
Mai mult de 65% dintre utilizatorii de internet din România s-au confruntat, în ultimul an, cu tentative de fraudă online, dezinformare sau conținut fals generat cu ajutorul tehnologiei deepfake. Informațiile apar într-un studiu publicat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), care analizează comportamentul românilor în mediul digital și principalele riscuri la care sunt expuși.
Cercetarea scoate în evidență și timpul tot mai mare petrecut pe internet, dar și vulnerabilitatea copiilor și adolescenților în fața pericolelor din mediul online.
Românii petrec peste patru ore pe zi pe internet
Potrivit studiului ANCOM, aproximativ 9 din 10 români accesează rețelele sociale aproape zilnic, iar timpul mediu petrecut pe internet depășește patru ore pe zi.
În rândul adolescenților și tinerilor, utilizarea internetului este și mai intensă, timpul petrecut online depășind cinci ore zilnic. Cu toate acestea, cei mai mulți tineri nu folosesc instrumente pentru monitorizarea și limitarea timpului petrecut în mediul digital.
Fraudele online, phishingul și știrile false, printre principalele amenințări
Fraudele financiare, știrile false și tentativele de phishing se numără printre cele mai importante riscuri semnalate de utilizatorii români.
În ceea ce privește platformele online, TikTok, Roblox și Snapchat sunt percepute de respondenți drept unele dintre cele mai riscante, în timp ce YouTube și LinkedIn se află în categoria platformelor considerate mai sigure.
Datele evidențiază preocuparea tot mai mare a utilizatorilor față de securitatea informațiilor personale și autenticitatea conținutului distribuit pe internet.
Aproape jumătate dintre copii au conturi pe rețelele sociale fără acordul părinților
Un alt aspect important evidențiat de cercetarea ANCOM vizează siguranța minorilor în mediul online.
Aproape jumătate dintre copii și-au creat conturi pe rețelele sociale fără să aibă acordul părinților. În același timp, utilizarea instrumentelor de control parental rămâne redusă.
Doar aproximativ o treime dintre părinți folosesc soluții tehnice pentru monitorizarea și protejarea activității online a copiilor.
Rezultatele studiului ANCOM subliniază necesitatea unei educații digitale mai bune, atât în rândul adulților, cât și al minorilor, precum și importanța măsurilor de protecție împotriva fraudelor, dezinformării și conținutului înșelător distribuit pe internet.