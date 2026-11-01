Război total între taberele politice din Polonia. Ana Maria Păcuraru: ”Miza nu mai este un judecător, ci forma statului”

Polonia se confruntă cu o criză politică pe fondul tensiunilor dintre guvernul condus de Donald Tusk și președintele conservator Karol Nawrocki. Disputa dintre cele două tabere privind funcționarea instituțiilor statului a provocat reacții în mediul politic, proteste de stradă și demisii diplomatice, atrăgând totodată atenția Statelor Unite. Evoluția conflictului și posibilele sale consecințe asupra stabilității Poloniei și securității regionale au fost analizate de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.
Ana Maria Păcuraru: ”Miza nu mai este un judecător, ci forma statului”
Premierul pro-european al Poloniei a transmis un mesaj televizat către națiune și a închis ușa negocierii. Guvernul nu dă înapoi, iar într-un stat de drept, un politician nu poate intra într-o instanță ca să dea ordine judecătorilor, nici măcar dacă este președinte. Președintele conservator, aliat al lui Donald Trump, ridică miza. Vorbește despre o amenințare la adresa securității interne și a chemat partidele la consultări de urgență. Și aici apare prima fisură în tabăra guvernului, un partid de la putere a răspuns invitației, altul a refuzat-o
a declarat Ana Maria Păcuraru.
Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă a subliniat că ”miza nu mai este un judecător, ci forma statului”.
Șeful diplomației poloneze admite că acțiunea de vineri noapte nu a fost elegantă, dar spune că alternativa era transformarea neconstituțională a Poloniei într-o republică prezidențială. Opoziția răspunde cu acuzația de lovitură de stat, iar strada fierbe a doua seară la rând. Poliția a reținut deja la protest un bărbat cu un cuțit și un pistol cu gloanțe oarbe
mai spus jurnalista Realitatea PLUS.
Ana Maria Păcuraru: ”Luni la deschiderea piețelor vom vedea și cât costă criza”
De asemenea, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, Ana Maria Păcuraru, a atras atenția asupra implicațiilor internaționale ale crizei, de la reacția Washingtonului și demisiile diplomatice până la riscurile de securitate generate de tensiunile politice din Polonia.
America transmite și ea un semnal clar. Ambasadorul american avertizează că Polonia a realizat prea mult ca disputele politice să pună totul în pericol. Criza a ajuns și la noi, ambasadorul Poloniei în România este al doilea diplomat polonez care demisionează în semn de protest. Iar pentru cel mai important aliat al Americii de pe flancul estic, cu războiul la graniță, o luptă între palate este exact breșa pe care o caută Rusia. Premierul acuză deja o armată de boți rusești care alimentează conflictul. Luni la deschiderea piețelor vom vedea și cât costă criza
a conchis Ana Maria Păcuraru.