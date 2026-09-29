Tatăl Valentinei, după ce principalul suspect s-a predat în Elveția: „Copilul meu nu mai vine”

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul uciderii Valentinei Tănăsie, s-a predat poliției din Elveția.
Bărbatul de 30 de ani era căutat internațional după ce tânăra de 28 de ani a fost găsită moartă, într-o valiză aruncată în râul Olt. Autoritățile elvețiene au dispus arestarea lui în vederea extrădării.
Tatăl Valentinei a reacționat după ce a aflat că suspectul a fost capturat. El spune că faptul că bărbatul va ajunge în fața justiției nu îi poate aduce fiica înapoi.
„Copilul meu nu mai vine”
Petre Tănăsie a transmis că este recunoscător polițiștilor pentru că l-au găsit pe suspect, însă spune că pentru familia sa tragedia nu poate fi reparată. Bărbatul a afirmat că nu dorește să îi transmită nimic suspectului și că nu ar putea avea o discuție cu acesta.
Rugămintea tatălui
Tatăl Valentinei a cerut ca tragedia fiicei sale să fie un avertisment pentru alte femei care se află în relații în care apar semne de violență. Familia tinerei a relatat anterior că aceasta ar fi fost agresată de partener și că ajunsese să se teamă de el.
Mama Valentinei a povestit că fiica ei îi spusese că fusese bătută și că intenționa să se despartă de bărbat. Aceste informații sunt relatări ale familiei și fac parte din ancheta aflată în desfășurare.
Vlad Bălțățeanu a fost arestat în cantonul St. Gallen în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen. Autoritățile române trebuie să transmită Elveției cererea oficială de extrădare în termenul prevăzut de procedură.
Ancheta din România continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a murit Valentina.