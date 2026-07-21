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O premieră pentru presa românească: cercetare de la Realitatea Plus, recunoscută la nivel internațional

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat21 iul. 2026, 17:26
SursăRealitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru — jurnalist Realitatea Plus și coordonator al institutului de cercetare INSOMAR — a publicat, alături de o echipă academică de prim rang, un white paper privind vulnerabilitatea României la manipularea informațională străină.

Studiul, intitulat “The Receptive Terrain: Conspiracy Belief and Romania’s Vulnerability to Foreign Information Manipulation,” a fost publicat de Europinion Institute for Research și semnat de Ana Maria Păcuraru ca prim-autor, alături de prof. dr. Cosima Rughiniș, directoarea Școlii Doctorale de Sociologie de la Universitatea din București, prof. dr. Răzvan Rughiniș, de la Universitatea Politehnica din București, și dr. Dinu Țurcanu, vice-rector al Universității Tehnice a Moldovei. Cercetarea se bazează pe un sondaj național reprezentativ realizat de INSOMAR în 2025 și arată că neîncrederea românilor în instituții, democrație și Uniunea Europeană este principalul factor care face România vulnerabilă la campaniile de manipulare informațională venite din afara granițelor.

Este un contrast care spune totul despre momentul în care ne aflăm: în timp ce Realitatea Plus a trecut, în ultimul an, prin repetate tentative de sancționare și suspendare a licenței de emisie pe plan intern, jurnaliștii și cercetătorii acestei redacții primesc recunoaștere academică și instituțională la cel mai înalt nivel european. Vocile care încearcă să restrângă un post de televiziune acasă nu pot opri validarea muncii sale dincolo de granițe.

Recunoașterea internațională a acestei cercetări nu este un detaliu formal — este dovada că expertiza produsă în România ajunge la masa marilor instituții care decid politicile de securitate informațională în Europa. Studiul este deja distribuit către GLOBSEC, CEPA, Atlantic Council și NATO StratCom COE, organizații care influențează direct strategiile NATO și UE de combatere a dezinformării.

Mai mult, Europinion Institute for Research derulează în prezent un proiect de cercetare cantitativ-calitativ realizat împreună cu Universitatea Oxford, axat pe dezinformare electorală în România și Cehia — semn că subiectele deschise de această cercetare intră direct în agenda marilor universități occidentale.

Este un moment în care jurnalismul și cercetarea românească trec granița și sunt validate acolo unde se scriu politicile de securitate ale Europei — indiferent de presiunile de acasă.

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